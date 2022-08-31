Завтра заработает ГИС ЭПД для электронных транспортных накладных

С 1 марта 2023 года в системе можно будет оформить электронный путевой лист, электронный договор фрахтования и электронный заказ (заявку).

Теперь сотрудники ГИБДД на дороге будут проверять или бумажные, или электронные документы.

Для проверки электронных у них есть служебные мобильники с установленной на них программой, которая считывает QR-код.

ЭТН можно будет оформлять через операторов ЭДО. Сейчас для перевозчиков есть 7 таких операторов: «КОРУС Консалтинг СНГ», «Компания Тензор», «ПФ «СКБ Контур», «Такском», «Калуга Астрал», «Эдисофт» и «Э-КОМ».