Перевозка

Завтра заработает ГИС ЭПД для электронных транспортных накладных

С 1 сентября в ГИС ЭПД можно оформлять электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд.

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С 1 марта 2023 года в системе можно будет оформить электронный путевой лист, электронный договор фрахтования и электронный заказ (заявку).

Теперь сотрудники ГИБДД на дороге будут проверять или бумажные, или электронные документы.

Для проверки электронных у них есть служебные мобильники с установленной на них программой, которая считывает QR-код.

ЭТН можно будет оформлять через операторов ЭДО. Сейчас для перевозчиков есть 7 таких операторов: «КОРУС Консалтинг СНГ», «Компания Тензор», «ПФ «СКБ Контур», «Такском», «Калуга Астрал», «Эдисофт» и «Э-КОМ».

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