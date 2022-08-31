В условиях санкций заключить сделку — проблема. На вебинаре расскажем о вариантах решения

Поговорим обо всех сложностях на бесплатном вебинаре «Выкуп компании её менеджментом в условиях санкций» 6 сентября в 13 30 мск.
Обсудим:
- что такое трансмиссия владельческого контроля;
- какие риски возникают для менеджмента и бизнеса;
- как подготовиться к сделке по передаче управленческого контроля в разрезе таких рисков.
На практике разберем корпоративные и налоговые аспекты перехода владельческого контроля в компании ее менеджменту с учетом ограничений, введенных рядом указов Президента РФ.
Преподаватель Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления, налогообложения бизнеса и банкротства, практикующий юрист.
После прохождения выдаем сертификат!