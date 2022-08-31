РСВ

Было ЗАО, стало ООО. Расчет страховых взносов надо вести «с чистого листа»

При реорганизации в форме преобразования ЗАО в ООО образуется новое юрлицо. База по взносам «по наследству» не передается. А значит, в ООО при начислении взносов надо забыть о прошлых зарплатах сотрудников. Отсчет предельной базу снова пойдет с нуля.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 14.07.2022 № 03-03-07/67989 на примере организации, которая с 21.04.2022 стала ООО (а была — ЗАО).

У ООО первый отчетный период для сдачи РСВ будет с 21.04.2022 по 30.06.2022, потом с 21.04.2022 по 30.09.2022. Расчетный период — с 21.04.2022 по 31.12.2022.

У ЗАО последним был период с 01.01.2022 по 20.04.2022. Если этот последний отчет не был сдан, его должно сдать ООО как правопреемник.

То есть, у ООО будет 2 совершенно разных РСВ: за себя, и за реорганизованную фирму.

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РСВ

Было ЗАО, стало ООО. Расчет страховых взносов надо вести «с чистого листа»

При реорганизации в форме преобразования ЗАО в ООО образуется новое юрлицо. База по взносам «по наследству» не передается. А значит, в ООО при начислении взносов надо забыть о прошлых зарплатах сотрудников. Отсчет предельной базу снова пойдет с нуля.

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