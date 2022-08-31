В Москве на МЦК начнут тестировать оплату проезда через Face Pay

Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
На первом этапе к системе подключат 15 станций, среди них Кутузовская, Автозаводская, Владыкино. Это произойдет 1 сентября. После этого к системе подключат все станции МЦК. Турникеты для оплаты по новой системе будут помечены черным стикером.
Подключиться к Face Pay можно в приложении «Метро Москвы», для оставивших отзыв - подарок. Сейчас оплачивают «лицом» проезд уже более 190 тысяч пользователей. Столичные власти уверены, что эта цифра будет расти. При этом другие способы оплаты также будут в распоряжении пассажиров.