Общество

В Москве на МЦК начнут тестировать оплату проезда через Face Pay

Начиная с 3 сентября, на всех станциях МЦК начинается открытое тестирование оплаты проезда через Face Pay пассажирами.

Версия для печати

Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

На первом этапе к системе подключат 15 станций, среди них Кутузовская, Автозаводская, Владыкино. Это произойдет 1 сентября. После этого к системе подключат все станции МЦК. Турникеты для оплаты по новой системе будут помечены черным стикером.

Подключиться к Face Pay можно в приложении «Метро Москвы», для оставивших отзыв - подарок. Сейчас оплачивают «лицом» проезд уже более 190 тысяч пользователей. Столичные власти уверены, что эта цифра будет расти. При этом другие способы оплаты также будут в распоряжении пассажиров.  

Получите комплект из 23 инструкций про ФСБУ. Защитите себя от огромных штрафов

В федстандартах путаются даже гуру бухгалтерии. Разберитесь с ненавистными новыми ФСБУ раз и навсегда. Их пять и они все обязательные! Забирайте коллекцию обучающих материалов по ним.

3 онлайн-курса и 20 вебинаров от лучших экспертов «Клерка» спасут вас от тонны вопросов по новым ФСБУ и помогут работать по-новому. Научитесь оформлять подводки и вести учет по всем требованиям.

Подборка стоит по акции 12.200 рублей. Это в пять раз выгоднее, чем покупать курсы и вебинары отдельно. Посмотрите полный список курсов — здесь или оставьте заявку ниже.

РСВ

Было ЗАО, стало ООО. Расчет страховых взносов надо вести «с чистого листа»

При реорганизации в форме преобразования ЗАО в ООО образуется новое юрлицо. База по взносам «по наследству» не передается. А значит, в ООО при начислении взносов надо забыть о прошлых зарплатах сотрудников. Отсчет предельной базу снова пойдет с нуля.

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

В «Трибуне» на этой неделе рассказывали о контроле НДС, маркировке рекламы и инвестициях в недвижимость. А в пятницу лучшему блогеру вручим приз❗

В «Клерке» можно не только читать чужие тексты, но и создавать свои — в «Трибуне». Это сервис персональных блогов. Редакция подготовила обзор самых интересных постов блогеров «Трибуны» за последнюю неделю.

В «Трибуне» на этой неделе рассказывали о контроле НДС, маркировке рекламы и инвестициях в недвижимость. А в пятницу лучшему блогеру вручим приз❗

Мероприятия

Разместить
IT-компании

Минцифры упростит правила для получения льготных кредитов IT-компаниями

Технологические компании смогут пополнять расчетные счета не в том банке, где оформлен кредит. Разрешение вводят для расчетов с зарубежными поставщиками и выплаты заработной платы работникам.

Читать еще