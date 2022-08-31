Обзоры для бухгалтера

✍Всем срочно писать посты в «Трибуне»❗А в пятницу лучшему блогеру вручим приз

Мы решили каждый месяц поощрять лучшего блогера подпиской «Клерк.Премиум» на полгода. Впервые приз победителю вручим в пятницу, 2 сентября.

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Внимание, внимание❗У вас еще есть время написать самый крутой пост в «Трибуне».

«Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени, чтобы высказать мнение, поделиться историей, обсудить новости. Важные и интересные посты по налогам, учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» продвигает на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Лучшие блогеры будут получать подписку «Клерк.Премиум» на полгода.

Чтобы вы примерно представляли, какие именно посты нравятся читателям и редакции «Клерка», читайте обзор лучших постов за последнюю неделю.

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РСВ

Было ЗАО, стало ООО. Расчет страховых взносов надо вести «с чистого листа»

При реорганизации в форме преобразования ЗАО в ООО образуется новое юрлицо. База по взносам «по наследству» не передается. А значит, в ООО при начислении взносов надо забыть о прошлых зарплатах сотрудников. Отсчет предельной базу снова пойдет с нуля.

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

В «Трибуне» на этой неделе рассказывали о контроле НДС, маркировке рекламы и инвестициях в недвижимость. А в пятницу лучшему блогеру вручим приз❗

В «Клерке» можно не только читать чужие тексты, но и создавать свои — в «Трибуне». Это сервис персональных блогов. Редакция подготовила обзор самых интересных постов блогеров «Трибуны» за последнюю неделю.

В «Трибуне» на этой неделе рассказывали о контроле НДС, маркировке рекламы и инвестициях в недвижимость. А в пятницу лучшему блогеру вручим приз❗

Мероприятия

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IT-компании

Минцифры упростит правила для получения льготных кредитов IT-компаниями

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