Если налоговики не учли льготу при начислении имущественных налогов физлиц, надо подать заявление

Налоговики советуют сначала выяснить, относится ли налогоплательщик к льготной категории по федеральному или местному законодательству.

Если льгота вам положена, но ее не дали, надо направить в ИФНС заявление по утвержденной форме.

Если в нем не указывать, что льгота нужна на какой-то определенный период, то оно будет бессрочным, повторно его направлять не надо.

Но если от человека не было заявления на льготу или отказа от нее, налоговики должны сами оформить льготу проактивно. Сведения о льготниках они получают из ПФР, Соцзащиты, Росреестра и т.д.