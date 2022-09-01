Налог на имущество физических лиц

Если налоговики не учли льготу при начислении имущественных налогов физлиц, надо подать заявление

Налоговики присылают физлицам уведомления на уплату налога на имущество, транспортного и земельного налогов. Что делать, если в уведомлении не учтена льгота, хота она должна быть, разъяснила ФНС.

Версия для печати

Налоговики советуют сначала выяснить, относится ли налогоплательщик к льготной категории по федеральному или местному законодательству.

Если льгота вам положена, но ее не дали, надо направить в ИФНС заявление по утвержденной форме.

Если в нем не указывать, что льгота нужна на какой-то определенный период, то оно будет бессрочным, повторно его направлять не надо.

Но если от человека не было заявления на льготу или отказа от нее, налоговики должны сами оформить льготу проактивно. Сведения о льготниках они получают из ПФР, Соцзащиты, Росреестра и т.д.

В УСН кардинальные изменения! Бухгалтеры, забирайте 20 обучающих материалов по упрощенке

Узнайте, что изменилось в налоговых ставках, формах отчетов и как теперь работать бухгалтеру. Мы создали коллекцию из 5 онлайн-курсов и 15 вебинаров — они помогут разобраться во всех аспектах упрощенки.

Эксперты «Клерка» в области налогового и бухгалтерского учета разложат все по полочкам — вопросов по УСН не остается.

Сейчас проходит акция — обучающая подборка стоит 8.000 рублей, вместо 60.390 — вы экономите больше 50 тысяч. Узнайте больше — заполните форму ниже и нажмите «отправить».

Мошенничество

Перевод денег по банковским реквизитам заемщика защитит его от мошенников

Если обязать МФО перечислять заемные средства при онлайн-оформлении займов только в виде перевода по банковским реквизитам заемщика, то это решит проблему с подложными микрокредитами.

Повышение квалификации

Налог на имущество физических лиц

Если налоговики не учли льготу при начислении имущественных налогов физлиц, надо подать заявление

Налоговики присылают физлицам уведомления на уплату налога на имущество, транспортного и земельного налогов. Что делать, если в уведомлении не учтена льгота, хота она должна быть, разъяснила ФНС.

Санкции 2022

Цитата дня. Про сравнительно честный способ отъема денег

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Финские таможенники придумали 401-й. Они не просто изымают наличные евро у российских туристов на границе, но и грозят привлечь за контрабанду.

Цитата дня. Про сравнительно честный способ отъема денег

Мероприятия

Разместить
Мошенничество

Займ дадут, если установят личность заемщика и проверят подлинность его паспорта

С 1 апреля 2023 года ЦБ обязал МФО устанавливать резерв 99% на потери по займам, выданным по чужим паспортам. Регулятор надеется, что сотрудники МФО будут особенно тщательно проверять своих заемщиков.

Трудовые отношения

Я за себя не отвечаю. Что такое материальная ответственность?

Любая работа сопряжена с финансовыми рисками. Даже уборщица может случайно задеть рабочий компьютер и уничтожить результат труда целого коллектива. А что говорить про намеренный вред, который может причинить обиженный сотрудник — он способен полностью разрушить компанию.

Я за себя не отвечаю. Что такое материальная ответственность?
Амортизация основных средств

Неотделимые улучшения в арендованное имущество надо амортизировать

Если арендатор произвел неотделимые улучшения в арендованное имущество, они становятся его собственностью. Такие улучшения признаются амортизируемым имуществом (п. 1 ст. 256 НК).

Регистрация ООО

Топ-5 причин, из-за которых могут отказать в регистрации ООО

Собрались регистрировать бизнес, собрали нужные документы, но что-то пошло не так и вы получили отказ? Так бывает, если не учесть всех нюансов регистрации ООО еще до подачи документов в ФНС. Ситуацию придется исправлять, а заявление подавать заново. Рассказываем, как открыть ООО с первого раза или исправить возникшие ошибки.

Топ-5 причин, из-за которых могут отказать в регистрации ООО

Как перейти с зарубежной ERP-системы на 1С за два месяца: история одного импортозамещения

Весной 2022 года импортозамещение ПО стало насущной необходимостью для компаний, использовавших в облаке информационные системы зарубежных партнеров. Рассказываем на примере одного завода, как справиться с таким вызовом и с какими сложностями можно столкнуться.

Как перейти с зарубежной ERP-системы на 1С за два месяца: история одного импортозамещения
Читать еще