Требуется главбух в IT-компанию. Зарплата от 40 тыс. рублей

На просторах нашего телеграмм-канала по поиску работы бухгалтерам БухДжоб нашли вакансию.

Требуется главный бухгалтер.

Он должен будет взять на себя следующие обязанности: полное ведение бухгалтерского учета;

учет заработной выплаты;

отчетность в ИФНС/ПФР/ФСС (УСН, ОСНО);

кадровое делопроизводство;

учет имущества, обязательств.

Кандидат должен иметь высшее экономическое или финансовое образование и проработать на позиции главбуха не менее трех, знать законы и программы Word, Excel, 1С 8.3, ЗУП.

Взамен работодатель предлагает зарплату от 40 тысяч рублей, работу в коллективе с высоким уровнем компетенции и профессионализма и офис с высокой транспортной доступностью.

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