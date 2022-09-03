Поиск работы бухгалтеров

Требуется главбух в IT-компанию. Зарплата от 40 тыс. рублей

Компания WBPM, занимающаяся IT - разработками программного обеспечения ищет главного бухгалтера. Требований очень много, а вот на зарплату как-то поскупились.

Версия для печати

На просторах нашего телеграмм-канала по поиску работы бухгалтерам БухДжоб нашли вакансию.

Требуется главный бухгалтер.

Он должен будет взять на себя следующие обязанности:

  • полное ведение бухгалтерского учета;
  • учет заработной выплаты;
  • отчетность в ИФНС/ПФР/ФСС (УСН, ОСНО);
  • кадровое делопроизводство;
  • учет имущества, обязательств.

Кандидат должен иметь высшее экономическое или финансовое образование и проработать на позиции главбуха не менее трех, знать законы и программы Word, Excel, 1С 8.3, ЗУП.

Взамен работодатель предлагает зарплату от 40 тысяч рублей, работу в коллективе с высоким уровнем компетенции и профессионализма и офис с высокой транспортной доступностью.

Заглядывайте к нам в соцсети ВКонтакте и Одноклассники. У нас много интересного!

Работайте с кадрами без проблем! Получите обучающую подборку по зарплате и кадрам

С коллекцией «Клерка» вы разберетесь с 1С: ЗУП, особенностями выплаты зарплаты, как правильно принимать и увольнять сотрудников. Узнаете, как снимать расходы так, чтобы не докопались налоговики.

4 онлайн-курса и 20 вебинаров дадут полную картину правильной работы с кадрами. Приобретайте подборку по акции за 8.000 рублей — по отдельности за курсы и вебинары вы бы заплатили 75.330, а так экономите больше 65 тысяч.

Список курсов смотрите здесь или заполните форму ниже и нажмите «отправить» — расскажем о коллекции больше.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить

«Думай как миллионер. Совершенствование внутренних установок на богатство» Харва Экера. Инфосектантство 99 lvl

Ругают меня подписчики за то, что читаю хорошие книги и ставлю им хорошие оценки, а они за мной не успевают… Нуштош, на этот раз расскажу об очень плохой книге. Я ее, естественно, не читал, а вместо этого прослушал краткую аудиоверсию от Smart Reading.

«Думай как миллионер. Совершенствование внутренних установок на богатство» Харва Экера. Инфосектантство 99 lvl
Взносы в ФОМС

Частная клиника доказала в Верховном суде, что вправе лечить пациентов без прикрепления за счет средств ТФОМС

Частная медорганизация системы ОМС без прикрепленного населения выиграла спор с ТФОМС об оплате первичной специализированной медпомощи, в том числе в условиях дневного стационара, оказанной пациентам из других регионов.

Читать еще