Карьера бухгалтера

Ошибочка вышла: Иванов, да не тот. История одной проверки

Пользователь Наталья рассказала историю проверки компании правоохранителями «из далёкого 2017 года».

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В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» появилась такая история. Жила себе на свете организация «Цветок». И все у нее было в порядке: все отчеты сдавались вовремя, зарплата выплачивалась без задержек. В общем, сотрудникам хорошо и руководству спокойно.

Вдруг генеральному директору поступает звонок из МВД РФ, звонивший сразу огорошил вопросом: «А получал ли ваш сотрудник Иванов вовремя зарплату, когда работал в вашей компании?»

Да, говорит директор, все получал и день в день.

А через неделю проверяющие нагрянули с требованием предъявить все выписки по этому Иванову. Бухгалтер все документы предоставила, даже Иванов явился и рассказал лично, что претензий не имеет, все получал. Но дело все равно завели.

Потом выяснилось, что Иванов этот был другой и работал в другой организации. Вроде все хорошо закончилось, но здоровья у бухгалтера забрали много.

После этого, резюмирует автор, она по телефону с органами не беседует.

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