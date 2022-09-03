Обзоры для бухгалтера

Помните, мы просили вас писать посты в «Трибуну» и обещали приз? Отчитываемся!

Мы решили каждый месяц поощрять лучшего блогера подпиской «Клерк.Премиум» на полгода. И вот, наконец, объявляем победителя.

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Приз за лучшую статью, подписку «Клерк.Премиум» на полгода, получает Александр42!

За свой материал «О чем и как нужно уведомлять Роскомнадзор с 01.09.2022 или какие персональные данные есть у вас».

Статья собрала 142,6 тыс. просмотров и 458 комментариев. Это рекорд 2021-2022 годов и второе место за все время существования «Трибуны»!

Первое место пока сохраняет шедевральный текст 2020 года о коррупции в ФНС — 181,5 тыс. просмотров.

Вы тоже можете есть героем нашей следующей публикации. Пробуйте свои силы в «Трибуне»!

Ждем!

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