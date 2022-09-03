Сократят число компаний, которым разрешено прятать бухотчетность

В 2022 году действует такой порядок:

Компании, попавшие под санкции или опасающиеся их введения, вправе попросить ФНС полностью или частично скрыть из открытого доступа сведения о финансовой отчетности за 2019–2021 годы.

С 2023 года Минфин предлагает изменить порядок:

Скрывать отчетность в ГИРБО разрешат только тем компаниям, которые подали заявление в Минфин, и их внесли в специальный перечень подсанкционных лиц.

Чтобы попасть в перечень, санкции должны уже действовать против самой компании или владельцев.

На портале законопроектов можно скачать доработанный проект Минфина.

О предыдущем варианте проекта мы писали тут.