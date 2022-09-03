ГИРБО

Сократят число компаний, которым разрешено прятать бухотчетность

Минфин вносит изменения в порядок сокрытия отчетности попавших под санкций компаний. Такая возможность появилась в марте 2022 года. Но с 2023 года отчетность смогут скрывать только те, кто попал в специальный перечень.

Версия для печати

В 2022 году действует такой порядок:

Компании, попавшие под санкции или опасающиеся их введения, вправе попросить ФНС полностью или частично скрыть из открытого доступа сведения о финансовой отчетности за 2019–2021 годы.

С 2023 года Минфин предлагает изменить порядок:

Скрывать отчетность в ГИРБО разрешат только тем компаниям, которые подали заявление в Минфин, и их внесли в специальный перечень подсанкционных лиц.

Чтобы попасть в перечень, санкции должны уже действовать против самой компании или владельцев.

На портале законопроектов можно скачать доработанный проект Минфина.

О предыдущем варианте проекта мы писали тут.

Работайте с кадрами без проблем! Получите обучающую подборку по зарплате и кадрам

С коллекцией «Клерка» вы разберетесь с 1С: ЗУП, особенностями выплаты зарплаты, как правильно принимать и увольнять сотрудников. Узнаете, как снимать расходы так, чтобы не докопались налоговики.

4 онлайн-курса и 20 вебинаров дадут полную картину правильной работы с кадрами. Приобретайте подборку по акции за 8.000 рублей — по отдельности за курсы и вебинары вы бы заплатили 75.330, а так экономите больше 65 тысяч.

Список курсов смотрите здесь или заполните форму ниже и нажмите «отправить» — расскажем о коллекции больше.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить

«Думай как миллионер. Совершенствование внутренних установок на богатство» Харва Экера. Инфосектантство 99 lvl

Ругают меня подписчики за то, что читаю хорошие книги и ставлю им хорошие оценки, а они за мной не успевают… Нуштош, на этот раз расскажу об очень плохой книге. Я ее, естественно, не читал, а вместо этого прослушал краткую аудиоверсию от Smart Reading.

«Думай как миллионер. Совершенствование внутренних установок на богатство» Харва Экера. Инфосектантство 99 lvl
Взносы в ФОМС

Частная клиника доказала в Верховном суде, что вправе лечить пациентов без прикрепления за счет средств ТФОМС

Частная медорганизация системы ОМС без прикрепленного населения выиграла спор с ТФОМС об оплате первичной специализированной медпомощи, в том числе в условиях дневного стационара, оказанной пациентам из других регионов.

Читать еще