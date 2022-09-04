Обмениваться налоговой информацией ФНС и налоговые службы частично признанных государств начнут уже в сентябре.
По словам заместителя руководителя ФНС Константина Чекмышева, это необходимо для «создания понятной и прозрачной системы для работы предпринимателей».
А председатель правительства ДНР Виталий Хоценко рассказал, что руководство республики уже синхронизировало местное законодательство с российским, сделав его практически идентичным.
Документы Константин Чекмышев подписал в ходе служебной командировки, которую ему наверняка оплатили в двойном размере.