Новости ФНС

ФНС разузнает, чем занимается российский бизнес в ДНР и ЛНР

ФНС России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с правительствами ДНР и ЛНР.

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Обмениваться налоговой информацией ФНС и налоговые службы частично признанных государств начнут уже в сентябре.

По словам заместителя руководителя ФНС Константина Чекмышева, это необходимо для «создания понятной и прозрачной системы для работы предпринимателей».

А председатель правительства ДНР Виталий Хоценко рассказал, что руководство республики уже синхронизировало местное законодательство с российским, сделав его практически идентичным.

Документы Константин Чекмышев подписал в ходе служебной командировки, которую ему наверняка оплатили в двойном размере.

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