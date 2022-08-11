Командировку в ЛНР и ДНР надо оплачивать в двойном размере

Такая норма заложена в постановлении правительства от 17.06.2022 № 1099.

Размер такой двойной выплаты устанавливается письменным решением работодателя одновременно с решением о направлении работников в командировку.

При этом работодатель не имеет права прописать в своих документах, что средний будет одинарным.

Об этом сообщает Роструд, отвечая на вопрос работодателя.

Таким образом, если акционерное общество направляет сотрудника для участия в выполнении работ по восстановлению объектов инфраструктуры ЛНР, то средний заработок во время такой командировки будет в двойном размере.

Кроме того, по нормам постановления № 1099 работодатель вправе выплачивать в период пребывания в командировках в ЛНР и ДНР безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками.