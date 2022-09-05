С 13 сентября работодатели сдают в ФСС новое заявление для пособий на погребение

Опубликован приказ ФСС от 23.06.22 № 246 с правилами выплаты такого пособия. Он заработает с 13 сентября 2022 года.

Дело в том, что пособие на погребение не идет по системе прямых выплат. Его по-прежнему выплачивают работодатели, а потом возмещают эти расходы в ФСС.

После направления в ФСС заявления и справки в течение 10 календарных дней будет принято решение о возмещении расходов.

Еще 2 календарных дня уйдет на выплату.

Размер пособия на погребение с 1 февраля 2022 года составляет 6 964,68 руб.