ИП на ПСН платит фиксированные взносы в ИФНС по месту прописки

ИП уплачивает страховые взносы в ИФНС по месту своей госрегистрации (по месту жительства) независимо от места осуществления своей деятельности.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-15-05/72522.

Уплатить взносы надо:

в фиксированном (минимальном) размере — до 31 декабря текущего года;

в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей — до 1 июля следующего года.

Кстати, сейчас в личном кабинете у многих ИП до сих пор числится переплата по 1-процентным взносам за 2021 год. Волноваться по этому поводу не стоит.

Дело в том, что для некоторых сфер бизнеса срок уплаты перенесли на год (до 3 июля 2023 года).

Кто попал под отсрочку — смотрите в нашей таблице.