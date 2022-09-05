Фиксированные взносы ИП

ИП на ПСН платит фиксированные взносы в ИФНС по месту прописки

ИП регистрируется в налоговой инспекции по месту жительства. Но работать на ПСН можно в другом городе или регионе. Для уплаты фиксированных взносов это значения не имеет.

Версия для печати

ИП уплачивает страховые взносы в ИФНС по месту своей госрегистрации (по месту жительства) независимо от места осуществления своей деятельности.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-15-05/72522.

Уплатить взносы надо:

  • в фиксированном (минимальном) размере — до 31 декабря текущего года;
  • в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей — до 1 июля следующего года.

Кстати, сейчас в личном кабинете у многих ИП до сих пор числится переплата по 1-процентным взносам за 2021 год. Волноваться по этому поводу не стоит.

Дело в том, что для некоторых сфер бизнеса срок уплаты перенесли на год (до 3 июля 2023 года).

Кто попал под отсрочку — смотрите в нашей таблице.

Получите комплект из 23 инструкций про ФСБУ. Защитите себя от огромных штрафов

В федстандартах путаются даже гуру бухгалтерии. Разберитесь с ненавистными новыми ФСБУ раз и навсегда. Их пять и они все обязательные! Забирайте коллекцию обучающих материалов по ним.

3 онлайн-курса и 20 вебинаров от лучших экспертов «Клерка» спасут вас от тонны вопросов по новым ФСБУ и помогут работать по-новому. Научитесь оформлять подводки и вести учет по всем требованиям.

Подборка стоит по акции 12.200 рублей. Это в пять раз выгоднее, чем покупать курсы и вебинары отдельно. Посмотрите полный список курсов — здесь или оставьте заявку ниже.

Как в 1С закрыть взаиморасчеты с ИП, который прекратил свою деятельность

В практике бухгалтера иногда встречаются нестандартные задачи, над решением которых приходится хорошенько подумать. К нам обратился клиент с просьбой помочь провести окончательный взаиморасчет со своим контрагентом индивидуальным предпринимателем, который прекратил свою деятельность. Так как ситуация действительно нестандартная и ручных корректировок данных не избежать, мы решили в данной статье поделиться с вами алгоритмом действий в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

Как в 1С закрыть взаиморасчеты с ИП, который прекратил свою деятельность

Повышение квалификации

АСК НДС-2

Три вида разрывов по АСК НДС-2. За что могут начислить и как этого избежать

Налоговики звереют с каждым годом. Количество доначислений увеличивается с миллионов до миллиардов. Разберитесь, где вы можете ошибится с самым сложным налогом НДС и как миновать беды.

Три вида разрывов по АСК НДС-2. За что могут начислить и как этого избежать

Мероприятия

Разместить

Учредитель и НПД. Как использовать на пользу компании

В письме Минфина от 18.08.2022 № 03-11-11/80767 чиновники напомнили, что учредитель вправе взаимодействовать с собственной компанией как самозанятый. Ранее они говорили об этом в письме Минфина от 10.03.2022 № 03-11-11/17390. Подробности – далее.

Учредитель и НПД. Как использовать на пользу компании
Кредитование

Что такое кредитный рейтинг и как его улучшить

Индивидуальный кредитный рейтинг — это балл, отражающий качество вашей кредитной истории. Он рассчитывается для всех, кто брал кредиты или займы. Мы расскажем, как узнать свой кредитный рейтинг, а также раскроем некоторые секреты — как он рассчитывается и можно ли его повысить.

Что такое кредитный рейтинг и как его улучшить
Читать еще