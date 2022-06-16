📌 Кому дали отсрочку по взносам и УСН: обновленная таблица

Кроме того, есть отсрочка с рассрочкой по уплате налога по УСН. Смотрите в нашей таблице, для кого все эти льготы.

Вид деятельности Код ОКВЭД Льгота по взносам за 2 квартал и 1% для ИП за 2021 год Льгота по взносам за 3 квартал Льгота по УСН за 2021 год и 1 квартал 2022 года Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 01 да да нет Лесоводство и лесозаготовки 02 да да нет Рыболовство и рыбоводство 03 да да нет Добыча прочих полезных ископаемых 08 да нет нет Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 09 да нет нет Производство пищевых продуктов 10 да да да Производство напитков 11 да да да Производство табачных изделий 12 да да нет Производство текстильных изделий 13 да да да Производство одежды 14 да да да Производство кожи и изделий из кожи 15 да да да Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 16 да да да Производство бумаги и бумажных изделий 17 да да да Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18 да да да Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 20.4 да да да Производство химических веществ и химических продуктов 20 (кроме 20.1) нет нет да Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 21 да да да Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 да да да Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 да да да Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25 да да да Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26 да да да Производство электрического оборудования 27 да да да Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28 да да да Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29 да да да Производство прочих транспортных средств и оборудования 30 да да да Производство мебели 31 да да да Производство прочих готовых изделий 32 да да да Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 да да да Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 35 да нет нет Забор, зачистка и распределение воды 36 да нет нет Сбор и обработка сточных вод 37 да нет нет Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 38 да нет нет Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 39 да нет нет Строительство зданий 41 да да нет Строительство инженерных сооружений 42 да да нет Работы строительные специализированные 43 да да нет Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 47 да нет нет Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки 49.1 да нет нет Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 49.2 да нет нет Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 да да нет Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4 да да нет Деятельность водного транспорта 50 да да нет Деятельность воздушного и космического транспорта 51 да да нет Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52 да да нет Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 53 да нет нет Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 да да нет Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 да да нет Деятельность издательская 58 да да нет Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 59 да да нет Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60 да нет нет Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 да да нет Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 62 да да нет Деятельность в области информационных технологий 63 да да нет Операции с недвижимым имуществом 68 да нет нет Деятельность в области права и бухгалтерского учета 69 да нет нет Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 70 да нет нет Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 71 да нет нет Научные исследования и разработки 72 да нет нет Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 73 да нет нет Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 74 да нет нет Деятельность ветеринарная 75 да нет нет Аренда и лизинг 77 да нет нет Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 78 да нет нет Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79 да нет да Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 80 да нет нет Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81 да нет нет Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 82 да нет нет Образование 85 да нет нет Деятельность в области здравоохранения 86 да нет да Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87 да нет да Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88 да нет да Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 да нет да Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91 да нет да Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей 92 да нет нет Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 да нет да Деятельность общественных организаций 94 да нет нет Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95 да нет нет Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 96 да нет да Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 97 да нет нет Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления 98 да нет нет

Когда теперь надо платить взносы — смотрите здесь.

Про перенос сроков по УСН читайте здесь.