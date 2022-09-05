Банковские карты

Mastercard выпустил первые карты для слепых

Ajman Bank из ОАЭ и Mastercard выпустили первую в мире карту для слепых и слабовидящих клиентов Mastercard Touch Card. Сбоку сделана насечка, чтобы клиенты могли легко понять, какую карту держат в руках.

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Закругленный срез у дебетовой, квадратный – у кредитной и треугольный у предоплаченной карты.

По данным Mastercard, мода идет против интересов слабовидящих людей. Плоский дизайн без тисненых имен и номеров усложняет поиск нужной карты. А с насечками им будет проще обходиться.

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Маркетплейсы

Где искать поставщиков для продаж на маркетплейсах

Если вы не производитель, то для успешной торговли на маркетплейсе нужны надежные поставщики. Из-за санкционного давления картина мира и расположение основных поставщиков сильно изменились. Где и у кого закупать, на что обратить внимание, и как вести расчеты с иностранными контрагентами? Даем ответы на эти и другие популярные вопросы от селлеров.

Где искать поставщиков для продаж на маркетплейсах

Повышение квалификации

Мероприятия

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Маркировка товаров

Формально уже с 1 сентября интернет-рекламу нужно маркировать. Но исполнить закон пока невозможно

Новое требование касается всех видов рекламы в интернете, в том числе на сайтах, в соцсетях и телеграм-каналах, а также рекламы у блогеров. Наладить работу системы и установить штрафы обещают к ноябрю.

Налоговые схемы

Торговля через сайт — это не патент. Но налоговикам будет сложно доказать факт продажи

Предприниматель на патенте торгует через сайт. Деньги получает на свою личную карту и вносит их в кассу, как при обычной розничной продаже. В «Красном уголке бухгалтера» спрашивают, реально ли доказать схему.

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