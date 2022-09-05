«Сбер» запустил маркетплейс ОСАГО для юрлиц и ИП. Десяток продавцов и полис за полчаса

«Сбер» запустил маркетплейс полисов ОСАГО для малого и микробизнеса. Оформить полис можно в одной из 12 страховых компаний — партнеров сервиса, в том числе в «Сберстраховании».
Чтобы оформить полис ОСАГО, укажите на маркетплейсе регистрационный знак транспортного средства и ИНН юридического лица. Система онлайн сравнит предложения в нескольких страховых компаниях и подберет лучший вариант. Оплатить полис можно банковской картой. Документ придет на электронную почту в течение 30 минут после оплаты.