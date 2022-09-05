Мосбиржа возобновила валютные торги

В 10.50 сегодня утром Мосбиржа временно приостановила торги. Причину списали на ошибку в конфигурации торговой системы валютного рынка.
Напомним, что Мосбиржа планирует возобновить вечерние торги на фондовом рынке. С 12 сентября сессия будет идти с 9:50 до 23:50 мск. До 18:50 будет проводиться основная торговая сессия, с 19:00 — вечерняя. На вечерней сессии будут доступны 46 ценных бумаг, в том числе акции из индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК. Биржа обещает возобновить торги паями биржевых фондов.