Инвестиции

Мосбиржа возобновила валютные торги

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов возобновились в 12:15 мск. «Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок», – поясняет пресс-служба Мосбиржи.

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В 10.50 сегодня утром Мосбиржа временно приостановила торги. Причину списали на ошибку в конфигурации торговой системы валютного рынка.

Напомним, что Мосбиржа планирует возобновить вечерние торги на фондовом рынке. С 12 сентября сессия будет идти с 9:50 до 23:50 мск. До 18:50 будет проводиться основная торговая сессия, с 19:00 — вечерняя. На вечерней сессии будут доступны 46 ценных бумаг, в том числе акции из индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК. Биржа обещает возобновить торги паями биржевых фондов.

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