Испытайте новые банкоматы ВТБ. Они из Китая

Китайские банкоматы GRG из КНР серии H68VL впервые появятся в Москве. Четыре – в отделениях банка, еще один – на территории крупного транспортно-пересадочного узла. Если все будет хорошо, к концу года банк объявит тендер.

«ВТБ активно ищет альтернативу западным вендорам, ушедшим с российского рынка, и готов расширить спектр поставщиков оборудования. Ежегодно мы устанавливаем в нашей сети более 1 тыс. новых устройств самообслуживания и регулярно тестируем новые модели от разных компаний. Наш основной критерий – соответствие высоким требованиям к работе на российском рынке, где банкомат уже давно стал полноценным мини-офисом для решения повседневных финансовых вопросов», – сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.