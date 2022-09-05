«Яндекс» отобрал у сотрудников опционы. Людям выплатят премии и поднимут зарплату

Компания заменила новые опционы повышением зарплаты и премиями. Тем, у кого на руках уже есть опционы, предлагают обменять их на единоразовую денежную выплату. Если раньше доход работников «Яндекса» состоял из оклада, премий и опционов, то теперь «опционную» часть интернет-гигант меняет на повышение оклада и премий.

Изменения напрямую связаны с антироссийскими санкциями, под которые попала компания. Торги ее акциями, размещенными на американской бирже NASDAQ, были заморожены еще в начале весны 2022 г., что едва не привело к техническому дефолту компании.