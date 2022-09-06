Важные новости 6 сентября в одной строке

ВТБ восстановил трансграничные переводы в Китай в юанях без использования SWIFT. Пока их могут отправлять физлица в России юрлицам в Китае.

В Лейпциге и Магдебурге прошли митинги против повышения цен на энергоносители.

Минэнерго подготовит новую энергостратегию России к середине 2023 года: нарастит производство СПГ и перенаправит газовые поставки с Запада на Восток.

Студентов будут учить современным ИТ-специальностям на отечественных программных продуктах.

Япония выразила России протест из-за выхода из договора по Курилам.

Книгоиздатели ожидают снижение продаж бумажныхных книг на 6% год к году и на 12% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Маркетплейс российского ПО заработал в тестовом режиме