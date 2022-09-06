В стране выросла денежная масса. Это провоцирует рост инфляции

Денежная масса в России выросла рекордными темпами за десять лет, и это может грозить новым витком инфляции, пишут «Известия».

Денежная масса M2 в России прибавила 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. M2 – ключевой показатель денежного обращения в экономике. В национальном определении она вбирает в себя денежную базу M0 (все наличные деньги) и M1 (остатки средств в национальной валюте на счетах, чеки и вклады до востребования).

С одной стороны, рост массы может означать некоторое оживление экономики, с другой – это довольно тревожный сигнал: увеличение объема денег и скорости их обращения может предрекать инфляционный всплеск в будущем.