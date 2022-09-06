НДПИ

НДПИ могут снизить. Так Минприроды предлагает стимулировать добычу полезных ископаемых

Понижающий коэффициент к НДПИ простимулирует как начало добычи, так и полную выработку месторождения.

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Стандартная налоговая нагрузка тяжела для сырьевых компаний в двух случаях. Когда добыча полезного ископаемого только начата, и когда месторождение уже истощено.

Минприроды предлагает для новых проектов добычи установить понижающий коэффициент к НДПИ на первые десять лет.

Это, как минимум, привлечет новых инвесторов. Пониженная ставка также позволит не прекращать добычу там, где полезное ископаемое добывать уже тяжело. Особенно если учесть, что за счет работы таких месторождений живут целые города.

 

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