Сбер запустит «Зеленую ипотеку» в 2023 году. Пока стройки не отвечают требованиям

В России до 2030 года доля зеленых многоквартирных новостроек увеличится вдвое и составит до 30% от первичного жилья страны. Минстрой совместно с ДОМ.РФ разработает проект национального стандарта для «зеленого» строительства индивидуального и малоэтажного жилья. А Сбер уже готов предложить людям ипотеку.

Можно было, конечно, взять ипотеку, сказать, что она «зеленая», чуть-чуть снизить ставку и продавать с вот таким зеленым бантиком, но мы хотим, чтобы сами застройщики соответствовали «зеленым» требованиям. И это не быстро

«Зеленое» строительство подразумевает особый подход как к процессу проектирования и возведения, так и к дальнейшей эксплуатации зданий, рассказали эксперты в конце августа.

К основным принципам можно отнести рациональное использование энергоресурсов, снижение негативного воздействия на природу, а также использование стройматериалов с высокими показателями энергосбережения.