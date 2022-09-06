Банки

Сбер запустит «Зеленую ипотеку» в 2023 году. Пока стройки не отвечают требованиям

В следующем году Сбер планирует запустить ипотеку, предназначенную для покупки жилья из экосегмента. Об этом «Известиям» на полях Восточного экономического форума рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

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В России до 2030 года доля зеленых многоквартирных новостроек увеличится вдвое и составит до 30% от первичного жилья страны. Минстрой совместно с ДОМ.РФ разработает проект национального стандарта для «зеленого» строительства индивидуального и малоэтажного жилья. А Сбер уже готов предложить людям ипотеку.

      Можно было, конечно, взять ипотеку, сказать, что она «зеленая», чуть-чуть снизить ставку и продавать с вот таким зеленым бантиком, но мы хотим, чтобы сами застройщики соответствовали «зеленым» требованиям. И это не быстро

«Зеленое» строительство подразумевает особый подход как к процессу проектирования и возведения, так и к дальнейшей эксплуатации зданий, рассказали эксперты в конце августа.

К основным принципам можно отнести рациональное использование энергоресурсов, снижение негативного воздействия на природу, а также использование стройматериалов с высокими показателями энергосбережения.

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