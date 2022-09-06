В России появится новый автомобильный бренд

Компания собирается объявить о первых проектах, которые будут локализованы под этим брендом уже совсем скоро.

Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ. На большинстве новых проектов мы будем использовать и продвигать бренд «Соллерс»

Соболев отметил, что Соллерс Авто планирует развивать стратегию на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром и необходимой технологической независимости по критическим технологиям.