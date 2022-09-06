ЦБ запретил банкам ущемлять инвалидов и пенсионеров при выдаче кредитов

Регулятор выпустил информационное письмо с рекомендациями для банков и страховых компаний.

Банки не должны отказывать в кредитах таким людям только потому, что они инвалиды или пенсионеры.

А страховые организации должны оказывать им полный спектр услуг. Сейчас инвалидов не страхуют от инвалидности, потому что она у них уже есть. Значит страховая компания должна предложить такому человеку какую-то альтернативу.

Например, можно страховать таких заемщиков от рисков ухудшения состояние здоровья и финансового положения (повышение группы инвалидности, новое заболевание, несчастный случай).

А банки кроме страховки для снижения ставки могли бы применять поручительство.