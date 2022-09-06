В России снова откроются магазины Reebok. Уже устанавливают вывески с новым названием

Название поменяли, а продукция в магазинах останется прежней.

У всех крупных брендов закупки коллекций осуществляются на четыре – пять лет вперед, поэтому вся линейка продукции (Sport, Classic) останется прежней, включая логотипы на одежде. Какими будут цены, пока неясно, но я думаю, что они останутся примерно на том же уровне

Сначала магазины откроются в Тюмени и Москве. Причем в столице они заработают на следующей неделе.

Reebok принадлежал немецкой группе по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG – однако Adidas объявил о продаже бренда. Новым владельцем более 100 точек Reebok в России стал турецкий холдинг FLO Retailing.