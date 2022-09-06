Экономика России

Интернет в России станет еще быстрее и доступнее

Для граждан предусмотрено увеличение скорости Интернета, а для операторов связи – стабильность затрат

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Для операторов связи Президент  поставил задачу: добиться скорости интернета не менее 10 Гбит/с при подключении МКД. Правда, только в городах, где жителей больше 100 тыс. чел. Труднодоступным местностям просто обещают, что интернет придет к ним по волоконно-оптической связи. Программа рассчитана до 2030 года.

Самим операторам связи обещают, что плата за использование гособъектов для размещения базовых станций повышаться не будет. Как минимум, до 2024. А размещать оборудование в МКД можно вообще бесплатно. Эти правки должны внести в закон о связи.

 

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