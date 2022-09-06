Налоговики вправе требовать у компании карточки по счетам бухучета

В ходе выездной проверки фискалы затребовали у компании карточки по счетам бухучета (счет 76 и пр.). Однако компания отказалась их представлять. Она заявила, что эти документы не являются основанием для уплаты и исчисления налогов (п. 1 ст. 31 НК).

Инспекторы оштрафовали компанию за непредставление документов (п. 1 ст. 126 НК). Суды трех инстанций признали штраф правомерным (постановление АС Северо-Западного округа от 08.08.2022 № А56-82737/2021).

НК не содержит перечня документов, которые налогоплательщик обязан вести в целях налогового учета. Компания обязана вести регистры бухучета. У инспекторов есть право проверить регистры бухгалтерского и налогового учета (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 93, ст. 313 НК). Значит, они вправе запросить карточки счетов.