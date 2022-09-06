Мосбиржа с 9 сентября сделает доступными на вечерних торгах срочного рынка все инструменты

Московская биржа с 9 сентября на вечерней торговой сессии срочного рынка делает доступными все инструменты, сообщается в информации на сайте торговой площадки.

«Московская биржа» с 12 июля возобновила проведение торгов в вечернюю сессию на срочном рынке (с 19:05 по 23:50) в связи с высоким спросом со стороны клиентов.

При этом на вечерней торговой сессии срочного рынка клиентам стали доступны фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи, Индекс МосБиржи (мини), Индекс РТС, Индекс РТС (мини), а также опционы на эти контракты.