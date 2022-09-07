Mir Pay не работает. Люди жалуются неделю

Android-приложение Mir Pay для российской платежной системы перестало корректно функционировать. Сбоит версия с индексом 1.13.2.214, датированная 29 августа 2022 г. За восемь дней исправленная версия так и не появилась в каталоге Google Play, пишет cnews.

Какие именно изменения внесли в код своего приложения разработчики Mir Pay, неизвестно, однако они повлекли за собой масштабные проблемы. Пользователи стали жаловаться, в том числе, на потерю подключенных к приложению банковских карт, на сложности отплаты за проезд в транспорте.

После обновления до указанной версии у некоторых пользователей карты перестали отображаться в приложении.

Есть и те, кому повезло – их карты по-прежнему доступны в Mir Pay. Однако воспользоваться ими в большинстве случаев не представляется возможным – оплата проходит далеко не с первого раза. Каждая провальная попытка оплатить через Mir Pay товар или услугу сопровождается появлением на экране мобильного устройства сообщения «Сервис временно недоступен».

Mir Pay – это отечественный сервис бесконтактной оплаты, позволяющий использовать вместо кошелька или банковской карты смартфон с NFC. К нему нужно привязать пластиковую карту, подключенную к российской системе «Мир», которая в эпоху санкций заменила собой ушедшие из России американские Visa и MasterCard.

За Mir Pay стоит российская компания «Национальная система платежных карт» (НСПК). Она же является и создателем платежной системы «Мир».