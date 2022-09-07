Промышленная ипотека: 7 лет, 3-5%, 500 млн рублей

Льготные кредиты по ставке 5% будут выдавать предприятиям на покупку недвижимости для запуска промышленного производства.
Для технологических компаний ставка будет 3% годовых. Максимальный размер кредита — 500 млн руб., выдавать его будут на семь лет.
Премьер Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки в июле. Создать такую льготную программу предложил президент на полях Петербургского международного экономического форума. Он говорил, что это поможет российскому бизнесу «быстро развернуть выпуск необходимой продукции». Минпромторг говорил, что отбор участников программы промышленной ипотеки пройдет в четвертом квартале. Власти рассчитывают, что программа ускорит запуск производства порядка 2 тыс. видов сырья, материалов и комплектующих.