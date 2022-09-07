В стране появится больше морских курортов на Азове, Балтике и Каспии. Теперь иностранцы будут приезжать к нам

Необходимо создать новые федеральные курорты для любителей морского отдыха, где могли бы отдыхать порядка 10 миллионов человек. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета во Владивостоке.

Они должны быть всесезонными, иметь современную, комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы каждый год там могли отдохнуть до 10 миллионов человек

Президент напомнил про побережье Азовского, Балтийского, Каспийского и Черного морей. Недооценено дальневосточное Приморье, в забвении Каспий.

Развивать начнут и Северный Кавказ. Так, чтобы центры с целебными источниками и грязелечением не уступали зарубежным курортам. И иностранцы приезжали бы лечиться к нам.

А помните, были времена, и мы выпрашивали отели, где наших поменьше?