98% кредитов с господдержкой получил малый и средний бизнес

За год работы механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП более 21 тысячи предпринимателей с его помощью получили кредиты на общую сумму свыше 180 миллиардов рублей. Число получателей господдержки из сферы малого бизнеса выросло в 10 раз. Об этом заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич во время выступления на Восточном экономическом форуме.

Общеизвестно, что малые компании — нежелательные клиенты для банков. При этом 90% предприятий развиваются и работают за счет заемных средств

Число получателей господдержки стало рекордным за все время работы Корпорации. В 2020 году гарантии получили 1,7 тысячи предприятий на 126 миллиардов рублей.

Зонтичные поручительства работают быстрее за счет того, что выдаются в одном окне банка вместе с кредитом, и покрывают до 50% рисков. Также данный инструмент эффективнее других подобных механизмов.