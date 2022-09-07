Малый и средний бизнес

«Сберкорус» упрощает компаниям работу с самозанятыми. И там сейчас всплеск регистраций

Электронный оборот документов с самозанятыми можно вести через цифровую платформу.

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Компаниям выгодно работать с самозанятыми. В результате число самозанятых растет. Ожидается, что по итогам 2022 году их станет в два раза больше, чем было в 2021.

Однако для бизнеса важен быстрый документооборот. Услуги по электронному документообороту с самозанятыми предоставляет сервис «Подписант» на цифровой платформе «Сберкорус».

С января по июль 2022 г. количество запросов на подключение юридических лиц к сервису «Подписант» выросло на 275% (c 4 тыс. до 15 тыс. подключенных компаний соответственно).

Сервис гарантирует юридическую значимость документов. Он автоматически выпускает электронную подпись для самозанятых и обычных физлиц.

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