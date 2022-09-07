Альфа-Банк выдает клиентам кольца. Ими можно оплатить покупки в терминалах

Кольца являются самостоятельным средствам платежа – с помощью аксессуара можно оплатить покупку в одно касание в терминалах с бесконтактной технологией оплаты и делать покупки в интернете по реквизитам.

Кольца позволяют получить преимущества программы лояльности банка на выбор клиента – например, начисление миль, как по картам Mir Supreme Alfa Travel, или кэшбэка, как по дебетовым картам.

Кроме того, платежные аксессуары включают повышенный кэшбэк 5% на рестораны, предложения от партнеров программы лояльности платежной системы и т.п.

Платежные кольца выполнены из ударопрочной водонепроницаемой керамики — с ними удобно путешествовать и вести активный образ жизни: посещать бассейн, сауну или тренировки.