Банки

Альфа-Банк выдает клиентам кольца. Ими можно оплатить покупки в терминалах

Банк предложил альтернативу для оплаты картами: платежные кольца. Но сначала надо стать членом А-клуба, закрытого делового и интеллектуального сообщества.

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Кольца являются самостоятельным средствам платежа – с помощью аксессуара можно оплатить покупку в одно касание в терминалах с бесконтактной технологией оплаты и делать покупки в интернете по реквизитам.

Кольца позволяют получить преимущества программы лояльности банка на выбор клиента – например, начисление миль, как по картам Mir Supreme Alfa Travel, или кэшбэка, как по дебетовым картам.

Кроме того, платежные аксессуары включают повышенный кэшбэк 5% на рестораны, предложения от партнеров программы лояльности платежной системы и т.п.

Платежные кольца выполнены из ударопрочной водонепроницаемой керамики — с ними удобно путешествовать и вести активный образ жизни: посещать бассейн, сауну или тренировки.

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