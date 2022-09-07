Многодетным и прочим льготникам предложат хранить свои деньги на вкладе с повышенной ставкой

Такую идею предложили в ВТБ. Там готовы запустить такой вклад если ЦБ примет соответствующее решение.
В ВТБ считают, что социально незащищенным семьям необходим долгосрочный рублевый депозит с возможностью гибкого управления средствами и повышенной ставкой.
Размер надбавки к ставке будет определять государство в зависимости от ставки ЦБ и экономической ситуации, пишет «Коммерсантъ».
В ВТБ отметили, что сейчас у банков нет права вводить повышенные ставки для льготных категорий населения. Чтобы такое стало возможным, нужен «зеленый свет» от регулятора.