Ипотека

Средний срок ипотеки в московских новостройках впервые превысил 25 лет

Средний срок ипотечного кредитования на рынке первичного жилья Московского региона в августе впервые превысил 25 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков сервиса объявлений ЦИАН.

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Средний срок обременения по жилищным кредитам в августе достиг:

300 месяцев в Старой Москве – 25 лет.

310 месяцев в Новой Москве– 25 лет и 10 месяцев.

312 месяцев в Подмосковье – 26 лет.

С 2019 года, когда еще не было программы льготной ипотеки, срок кредитования в Старой Москве вырос на семь лет. В Новой Москве — на восемь, а в Московской области на девять. Чем выше класс новостроек, тем меньше срок кредитования, узнали аналитики.

Так, в новостройках массового сегмента срок составляет 305 месяцев (25 лет 5 месяцев), в бизнес-классе — 289 месяцев (24 года 1 месяц), а в премиальном классе — 240 месяцев (20 лет).

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Ипотека

Средний срок ипотеки в московских новостройках впервые превысил 25 лет

Средний срок ипотечного кредитования на рынке первичного жилья Московского региона в августе впервые превысил 25 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков сервиса объявлений ЦИАН.

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