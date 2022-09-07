Средний срок ипотеки в московских новостройках впервые превысил 25 лет

Средний срок обременения по жилищным кредитам в августе достиг:

300 месяцев в Старой Москве – 25 лет. 310 месяцев в Новой Москве– 25 лет и 10 месяцев. 312 месяцев в Подмосковье – 26 лет.

С 2019 года, когда еще не было программы льготной ипотеки, срок кредитования в Старой Москве вырос на семь лет. В Новой Москве — на восемь, а в Московской области на девять. Чем выше класс новостроек, тем меньше срок кредитования, узнали аналитики.

Так, в новостройках массового сегмента срок составляет 305 месяцев (25 лет 5 месяцев), в бизнес-классе — 289 месяцев (24 года 1 месяц), а в премиальном классе — 240 месяцев (20 лет).