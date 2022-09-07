❗ Готовы бланки для возврата переплаты по ЕНП. Возвращать деньги будут быстро и без оглядки на срок давности

Проект опубликован на федеральном портале.

Утвердят, в том числе, такие бланки:

заявление о распоряжении суммой положительного сальдо на ЕНП путем возврата;

заявление о распоряжении суммой положительного сальдо на ЕНП путем зачета;

заявление о возврате излишне уплаченных налогов, которые не входят в ЕНП (НПД, НДФЛ иностранцев на патенте и т.д.);

заявления об отмене (полностью или частично) зачета, осуществленного налоговиками.

В ФНС рассказали, что с 2023 года ИФНС обязана не позднее следующего дня после получения заявления налогоплательщика отправить поручение на возврат в Казначейство.

Сегодня только решение о возврате могут принимать 10 дней, а еще 20 дней дается Казначейству на перечисление денег.

Кроме того, с 2023 года отменяют единый срок давности платежа. В любой можно будет вернуть положительный остаток, который есть на ЕНС, вне зависимости от того, когда он был уплачен – 3 года назад или месяц. Такое разъяснение дала начальник управления по работе с задолженностью ФНС Наталья Шалыгина.