Параллельный импорт в России продлится на 2023 год

В каком формате будет продлен механизм на следующий год пока неизвестно. Все зависит от решений поставщиков и поведения рынка.
Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке
В мае Минпромторг РФ опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые будут доступны для параллельного импорта. В него вошли самые разные предметы: от растений до лекарств, от мыла до оружия. Пока механизм параллельного импорта действует до конца года.