Обесценивание ОС по ФСБУ 6/2020 учитывают при расчете налога на имущество

При этом изменение балансовой стоимости ОС вследствие обесценения учитывают в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
То есть организация применяет методику расчета обесценения активов. Она должна обосновать результаты обесценения.
Причем у налоговиков нет полномочий подтверждать правомерность применения этой методики, заявляет ФНС в письме от 31.08.2022 № БС-4-21/11468@.
За нормативное регулирование в сфере бухучета отвечает Минфин. Если компании что-то непонятно в МСФО 36, надо обращаться туда.
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