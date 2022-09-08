ФСБУ Основные средства

Обесценивание ОС по ФСБУ 6/2020 учитывают при расчете налога на имущество

Чтобы посчитать налог на имущество организаций по среднегодовой стоимости, нужно учитывать стоимость ОС по данным бухучета, то есть с применением ФСБУ 6/2020. По этому федеральному стандарту организация проверяет основные средства на обесценение.

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При этом изменение балансовой стоимости ОС вследствие обесценения учитывают в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

То есть организация применяет методику расчета обесценения активов. Она должна обосновать результаты обесценения.

Причем у налоговиков нет полномочий подтверждать правомерность применения этой методики, заявляет ФНС в письме от 31.08.2022 № БС-4-21/11468@.

За нормативное регулирование в сфере бухучета отвечает Минфин. Если компании что-то непонятно в МСФО 36, надо обращаться туда.

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ФСБУ Основные средства

Обесценивание ОС по ФСБУ 6/2020 учитывают при расчете налога на имущество

Чтобы посчитать налог на имущество организаций по среднегодовой стоимости, нужно учитывать стоимость ОС по данным бухучета, то есть с применением ФСБУ 6/2020. По этому федеральному стандарту организация проверяет основные средства на обесценение.

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