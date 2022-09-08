Строительная отрасль процветает. Хотим знать мнение бухгалтеров — так ли это?

Строительство — одна из ключевых тем на повестке. За 2021 год по данным Правительства РФ введено 92,6 млн м2. На подъеме и транспортное строительство. Планируется, что до конца 2022 году удастся завершить строительство и реконструкцию более 1800 км автодорог.
Несмотря на санкции от стройки ждут неплохие результаты.
Как государство поддерживает строительный сектор
- субсидирование процентных ставок по кредитам на жилищное строительство;
- 5 вариантов льготной ипотеки на запуск новых проектов;
- сокращение количества требований и обязательных процедур
Застройщиков также хотят оградить от включения их объектов в реестры проблемных, а также снизить количество обращений со стороны дольщиков.
А что там с налогами в строительстве, как обстоит дело с проверками, справляются ли бухгалтеры с работой по госконтрактам, в которых требуется казначейское сопровождение, работают ли меры поддержки не только на словах?
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