Строительная отрасль процветает. Хотим знать мнение бухгалтеров — так ли это?

Строительство — одна из ключевых тем на повестке. За 2021 год по данным Правительства РФ введено 92,6 млн м2. На подъеме и транспортное строительство. Планируется, что до конца 2022 году удастся завершить строительство и реконструкцию более 1800 км автодорог.

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Застройщиков также хотят оградить от включения их объектов в реестры проблемных, а также снизить количество обращений со стороны дольщиков.

А что там с налогами в строительстве, как обстоит дело с проверками, справляются ли бухгалтеры с работой по госконтрактам, в которых требуется казначейское сопровождение, работают ли меры поддержки не только на словах?

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