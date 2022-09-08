Бизнесу и государству откроют информацию с налоговой и банковской тайной. Но без конфиденциальных деталей

Минэкономики предложило механизм санитизации данных, который позволит бизнесу и государству использовать закрытую информацию. Речь о той, что содержит разные виды тайн (банковская, налоговая и пр).
Санитизированные данные – это информация измененная таким образом, что определить ее принадлежность к конкретному лицу невозможно. К этим данным относится информация, содержащая банковскую или налоговую тайну, или тайну о связи и пр., из которой вычищены все конфиденциальные детали. Например, детали о транзакциях, уплаченных налогах.
Поправки регулируют работу Национальной системы управления данными (НСУД). Задача структуры состоит в улучшении качества и доступности государственных и муниципальных услуг для граждан. Эта платформа должна систематизировать множество государственных систем, реестров и баз данных, включая описания данных реестра юрлиц, реестра недвижимости, реестра транспортных средств, пенсионного фонда и др. Кураторами НСУД выступают Минцифры и Минэкономразвития.
Создание механизма представления данных из разных информационных систем даст возможность использовать данные НСУД научным, исследовательским учреждениям, разработчикам искусственного интеллекта, бизнесу, учреждениям социальной среды и институтам государственного управления.
Ведомство предлагает для каждого вида информации разработать свои алгоритмы санитизации. Там также уточнили, что данные могут быть санитизированы как для государства, так и для бизнеса.