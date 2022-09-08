Вы уже разобрались, как маркировать рекламу? Без отчета оштрафуют

Закон обязывает маркировать все виды интернет-рекламы (контекстную, таргетированную и медийную). Но как всегда есть нюансы.
К примеру, под отчетность подпадает digital-реклама, предназначенная для пользователей, находящихся на территории России. Если рекламодатель не из России, но реклама крутится в России – о ней нужно отчитываться. Если реклама крутится не в России – то нет.
Условий море. Пока действует переходный период отладки взаимодействия участников рынка, изучите тему досконально.
12 сентября (понедельник) мы проводим бесплатный вебинар о маркировке рекламы
Приходите, чтобы задать свой вопрос лично.
На вебинаре обсудим:
- Что, кому и как передавать в Роскомнадзор
- Какая ответственность грозит за сокрытие данных.