Маркировка товаров

Вы уже разобрались, как маркировать рекламу? Без отчета оштрафуют

С 1 сентября все заказчики, агентства и интернет-площадки должны передавать сведения о рекламном креативе в Роскомнадзор. В противном случае грозит штраф.

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Закон обязывает маркировать все виды интернет-рекламы (контекстную, таргетированную и медийную). Но как всегда есть нюансы.

К примеру, под отчетность подпадает digital-реклама, предназначенная для пользователей, находящихся на территории России. Если рекламодатель не из России, но реклама крутится в России – о ней нужно отчитываться. Если реклама крутится не в России – то нет.

Условий море. Пока действует переходный период отладки взаимодействия участников рынка, изучите тему досконально.

12 сентября (понедельник) мы проводим бесплатный вебинар о маркировке рекламы

Приходите, чтобы задать свой вопрос лично.

На вебинаре обсудим:

  • Что, кому и как передавать в Роскомнадзор
  • Какая ответственность грозит за сокрытие данных.

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