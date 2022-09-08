Названы самые сидячие профессии. Бухгалтеры встают из-за стола чаще айтишников

Почти две трети россиян работают за компьютером и проводят за столом от восьми часов в день и дольше.

64% россиян работают за компьютером и проводят как минимум по восемь часов в день пять дней в неделю в сидячем положении. Из них 26% во время перерывов на отдых выходят прогуляться или сделать упражнения. Еще 38% выходят покурить или перекусить, а 36% все время остаются на рабочем месте.

Чаще всего сидячий образ жизни ведут айтишники (96%) и работники финансового сектора (95%).

Представители других профессий в этом показателе им уступают: работники логистического сектора (80%), индустрии маркетинга и PR (78%) и сферы ЖКХ (75%).