Ипотека

Предельный возраст ипотечников поднимают. До 75-85 лет

Платежи заемщиков благодаря нововведениям снижаются. Доля заемщиков с основным доходом от пенсии растет, однако в общем объеме заявок невелика.

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Предельный возраст ипотечников поднимают. До 75-85 лет
Иллюстрация: Cottonbro/pexels

Банки поднимают предельный возраст ипотечников сразу на 5 лет – до 70-75, пишут «Известия». Таким образом они расширяют пул своих клиентов: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля заемщиков пенсионного возраста выросла на 9%.

Люди же получают возможность заметно снизить платеж по ипотеке.

Банк «ДОМ.РФ» повысил показатель на 5 лет, до 70. С 65 до 70 увеличили возраст в Промсвязьбанке и Всероссийском банке развития регионов. А в Ак Барс Банке подняли планку с 70 до 75 лет. Предел подняли в «Сбере», Минбанке, Альфа-банке. В РНКБ отметили: сегодня в организации предельный возраст для ипотечных заемщиков составляет 75 лет, и если у клиентов появится потребность поднять планку, то банк готов оперативно рассмотреть вопрос.

В Совкомбанке показатель уже сейчас составляет 85 лет. Кредитным организациям мера позволяет расширять аудиторию и привлекать дополнительное число заемщиков. Также в числе причин развития тренда — рост цен на жилье, который приводит и к увеличению сумм кредитов. Основной пул заемщиков в крупных банках — это две возрастных категории: 25–40 лет и 45–60.

Эксперты по недвижимости считают, что нововведения банков – прежде всего значимый социальный проект, который позволит приобрести недвижимость почти всем возрастным категориям граждан.

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