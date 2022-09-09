Королева Великобритании Елизавета II умерла. Ее пост займет сын Чарльз

Королева Великобритании Елизавета II в четверг на 97-м году ушла из жизни. Она правила 70 лет. За это время в стране сменилось 15 премьер-министров Соединенного Королевства.

Открывал этот список Уинстон Черчилль. Закрывала Лиз Трасс – монарх привела ее к присяге всего два дня назад.

Мировая реакция на уход Елизаветы II оказалась молниеносной. Многие лидеры выразили соболезнование семье и стране. Президент РФ Владимир Путин уже направил телеграмму королю Карлу III.

Государственные похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти.