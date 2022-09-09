Недружественным иностранцам ограничили сделки с долями ООО

Касается это в первую очередь сделок, которые могут повлечь за собой прямое или косвенное установление, изменение или прекращение прав владения, пользования или распоряжения долями.
Такие операции теперь могут осуществляться только с разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Комиссия сама вправе установить условия для сделки.
Данные требования не распространяются на сделки и операции в финансовой сфере и топливно-энергетической.
ООО, в которых есть доля стратегических Российских компаний имеют право не раскрывать сведения о своей работе совладельцам из недружественных стран, заявил в своем Указе Президент.
Комиссия может разрешить не только сделки по продаже недружественными иностранцами долей в ООО российским резидентам, но в принципе также и сделки по покупке резидентами недружественных государств долей в ООО у россиян, равно как и выкуп у недружественных иностранцев долей в российских ООО резидентами дружественных или нейтральных стран.