Недружественным иностранцам ограничили сделки с долями ООО

Касается это в первую очередь сделок, которые могут повлечь за собой прямое или косвенное установление, изменение или прекращение прав владения, пользования или распоряжения долями.

Такие операции теперь могут осуществляться только с разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Комиссия сама вправе установить условия для сделки.

Данные требования не распространяются на сделки и операции в финансовой сфере и топливно-энергетической.

ООО, в которых есть доля стратегических Российских компаний имеют право не раскрывать сведения о своей работе совладельцам из недружественных стран, заявил в своем Указе Президент.

Комиссия может разрешить не только сделки по продаже недружественными иностранцами долей в ООО российским резидентам, но в принципе также и сделки по покупке резидентами недружественных государств долей в ООО у россиян, равно как и выкуп у недружественных иностранцев долей в российских ООО резидентами дружественных или нейтральных стран.