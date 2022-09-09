Общество

Для нашего рынка закрыто 300 новых препаратов. В том числе для тяжелобольных

На российский рынок могут не выйти около 300 новых препаратов в ближайшее десятилетие.

Версия для печати

Рынок ждет перебои с поставками лекарств. Зарубежные фармкомпании приостановили работу, а это усложняет доступ к исследованиям в области новейших препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

В ближайшие 10 лет пациенты могут не получить около 300 препаратов, находящихся в разработке у иностранных компаний. Такие выводы сделал Центр по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

В расчет были приняты только те препараты, которые уже прошли первую фазу клинических испытаний.

Чтобы зарегистрировать препарат необходимо провести клинические испытания в стране, где он подлежит регистрации.

Большинство крупных производителей лекарственных препаратов Janssen, Novartis, Pfizer весной 2022 приостановили проведение клинических испытаний и набор новых пациентов для исследований.

Научитесь рассчитывать зарплату — пройдите профпереподготовку для бухгалтеров

На двухмесячном курсе эксперты «Клерка» расскажут: как оформлять договоры, считать зарплату, отпускные, больничные.

Выдаем красный диплом. Цена — 26.000 ₽. Смотрите полную программу курса или оставьте заявку ниже — расскажем больше о профпереподготовке.

Штрафы ГИБДД

Дорожные камеры уже снимают непристегнутых пассажиров. Но штрафуют пока не везде

Полетели первые штрафы с дорожных камер за непристегнутых пассажиров. Ранее это касалось только непристегнутых водителей. Камеры в Москве обнаруживают пассажиров без ремней безопасности, но штрафы пока не оформляют.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Регистрация и ликвидация бизнеса

❗ Заявление Р26001 на закрытие ИП надо будет заполнять по новой форме

Внесли изменения в формы документов для регистрации бизнеса. Изменились заявление № Р18002 о регистрации международной компании и заявление № Р26001 о прекращении деятельности ИП.

Бухгалтерский учет

Что такое оправдательные документы в бухгалтерском учёте

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, о новом типе документов, который появился в ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте». Точнее, сами оправдательные документы были и раньше, но с 2022 года для бухучёта их чётко отделили от первичных.

Что такое оправдательные документы в бухгалтерском учёте
Читать еще