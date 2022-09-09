Для нашего рынка закрыто 300 новых препаратов. В том числе для тяжелобольных

Рынок ждет перебои с поставками лекарств. Зарубежные фармкомпании приостановили работу, а это усложняет доступ к исследованиям в области новейших препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

В ближайшие 10 лет пациенты могут не получить около 300 препаратов, находящихся в разработке у иностранных компаний. Такие выводы сделал Центр по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

В расчет были приняты только те препараты, которые уже прошли первую фазу клинических испытаний.

Чтобы зарегистрировать препарат необходимо провести клинические испытания в стране, где он подлежит регистрации.

Большинство крупных производителей лекарственных препаратов Janssen, Novartis, Pfizer весной 2022 приостановили проведение клинических испытаний и набор новых пациентов для исследований.