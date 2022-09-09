Общество

С 12 сентября упрощенный визовый режим между Россией и ЕС не действует

Упрощенный визовый режим между Россией и ЕС действовал с 2007 года.

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О приостановке упрощенного визового режима между Россией и ЕС заявили в Совете Европы.

Полного запрета на выдачу виз россиянам добиться не удалось.

Для оформления шенгенской визы теперь нужно уплатить пошлину не в 35, а в 80 евро. Сроки рассмотрения заявлений увеличатся, а число документов, необходимых для получения визы значительно расширится.

Упрощенный визовый режим давал привилегированное положение гражданам стран, являющихся надежными партнерами ЕС. Россия же подорвала оказанное доверие, отметил Вит Ракушан, министр внутренних дел Чешской Республики.

Расторгнуть соглашение об упрощенной процедуре выдачи виз россиянам ЕС решил еще 31 августа, однако действовать оно начнет с 12 сентября.

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